В Тюменской области за сутки выявлен 161 заболевший коронавирусом

Еще у 161 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. Как сообщает региональный оперативный штаб, от последствий ковида скончались 4 человека.
По данным за последние сутки, 147 человек закрыли больничные листы, выданные по причине заражения коронавирусной инфекцией.
В числе новых заболевших – 36 детей, статистика их заболеваемости в Тюменской области растет ежедневно.
В больница Тюменской области находится 6 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших).
Всего под медицинским наблюдением в связи с перенесенным ковидом в регионе находится более 19 тысяч человек.
191 человек находится на перевахтовке.
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 01.07.21
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