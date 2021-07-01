В Тюменской области за сутки выявлен 161 заболевший коронавирусом

Еще у 161 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. Как сообщает региональный оперативный штаб, от последствий ковида скончались 4 человека.

По данным за последние сутки, 147 человек закрыли больничные листы, выданные по причине заражения коронавирусной инфекцией.

В числе новых заболевших – 36 детей, статистика их заболеваемости в Тюменской области растет ежедневно.

В больница Тюменской области находится 6 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших).

Всего под медицинским наблюдением в связи с перенесенным ковидом в регионе находится более 19 тысяч человек.

191 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Елена Васильева

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