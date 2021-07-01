Аномальная жара в Тюмени. ФОТОФАКТ

В Тюмени синоптики фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара накрыла область. К данному моменту в городе на термометрах можно увидеть 40 градусов выше ноля, сообщает корреспондент «Нового Дня».

Тюменцы спасаются от изнуряющего зноя по-разному. У кого есть свободное время – едут к ближайшему водоему. Офисные работники не отходят от кондиционеров. Самый большой спрос сейчас на холодные напитки и мороженое.

Нестандартный выход охлаждения сегодня можно наблюдать на площадке у театрального центра «Космос» – там появились надувные бассейны. В них тоже можно отлично охладиться во время жаркого рабочего дня – что и продемонстрировали личным примером сотрудники центра.

На фото, размещенных в паблике «Космоса», видно, как мужчины и женщины сидят в бассейнах, некоторые – даже с ноутбуками, планшетами, записными книжками, всем своим видом показывая, что и в воде можно работать.

Как уже сообщалось, аномальная жара продержится в Тюменской области до конца недели. А уже в понедельник синоптики прогнозируют похолодание до +22 градусов и дожди.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 01.07.21

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