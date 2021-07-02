В Тюменской области зафиксированы новые природные пожары

За прошедшие сутки в оперштабе Тюменской области зафиксировали 8 новых очагов возгорания в лесах. Общая площадь пожаров, по данным специалистов – 364,6 гектар. Еще 4 пожара – ландшафтные, они действуют на территории общей площадью 22 га.
Минувшим вечером и ночью над областью проходил грозовой фронт. Дожди фиксировались преимущественно кратковременные. Вполне вероятно, что именно это обстоятельство привело к увеличению площади лесных пожаров.
Тем временем, в оперштабе также отчитались и о борьбе с возгораниями. За сутки ответственными службами было ликвидировано 8 пожаров на площади более 57 га. 3 очага возгорания остаются непогашенными.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 02.07.21
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