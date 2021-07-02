В Тюменской области еще 172 человека заболели ковидом

В Тюменской области за минувшие сутки еще у 172 человек, в том числе у 17 детей, был выявлен коронавирус. Как сообщает региональный операштаб, трое пациентов скончались, 159 – выздоровели.
Всего с начала пандемии лабораторно ковид был подтвержден у 39 429 человек, выздоровело – 37 730 человек.
В больницах Тюменской области находится 9 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за тяжелого течения ковида. Всего под медицинским наблюдением после перенесенной инфекции остаются 20 992 человека.
191 человек находятся на перевахтовке.
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 02.07.21
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