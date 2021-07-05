На одном из водоемов Тюмени утонул 12-летний ребенок

В Тюмени следователи устанавливают причины гибели ребенка на воде. По предварительным данным, 4 июля во второй половине дня, на озере Чистое, расположенном вблизи СНТ «Липовый остров», 12-летний мальчик резко скрылся под водой. Исчезновение ребенка заметили его родители, отдыхавшие на берегу. Горожане извлекли несовершеннолетнего из воды, однако оперативно проведенные врачами реанимационные мероприятия не дали результата. Мальчик скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. По данным ведомства, ребенок купался в несанкционированном для этого месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 05.07.21

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