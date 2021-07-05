В Тюмени ещё у 205 человек выявили коронавирус

В Тюменской области за минувшие сутки еще у 205 человек, в том числе у 20 детей, был выявлен коронавирус. Как сообщает региональный операштаб, пять пациентов скончались, 168 – выздоровели.

Всего с начала пандемии лабораторно ковид был подтвержден у 40007 человек, выздоровело – 38230 человек.

В больницах Тюменской области находится 11 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за тяжелого течения ковида. Всего под медицинским наблюдением после перенесенной инфекции остаются 27822 человека.

190 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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