В Тюмени в ДТП погиб велосипедист

27-летний велосипедист погиб в аварии на улице Московский тракт в Тюмени накануне. Трагедия произошла в районе дома № 18. Молодого человека сбила Honda Accord.

«По предварительным данным, велосипедист ехал через дорогу вне пешеходного перехода, ударился о машину, перелетел через капот. Он скончался на месте ДТП от тяжелых травм», – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Кроме 36-летней женщины-водителя в иномарке находились двое детей. Они не пострадали.

По информации ГИБДД, в 2021 году водитель автомобиля трижды превышала скорость. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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