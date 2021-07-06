В Тюмени в ДТП погиб велосипедист

27-летний велосипедист погиб в аварии на улице Московский тракт в Тюмени накануне. Трагедия произошла в районе дома № 18. Молодого человека сбила Honda Accord.
«По предварительным данным, велосипедист ехал через дорогу вне пешеходного перехода, ударился о машину, перелетел через капот. Он скончался на месте ДТП от тяжелых травм», – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Кроме 36-летней женщины-водителя в иномарке находились двое детей. Они не пострадали.
По информации ГИБДД, в 2021 году водитель автомобиля трижды превышала скорость. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 05.07.21
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