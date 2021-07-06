В Тюмени предприниматель пытался незаконно легализовать более 600 мигрантов

Прокуратура Калининского округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Сибирь Строй». Он обвиняется в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания.

По информации прокуратуры, обвиняемый, являясь директором ООО «ТюменьДомСтрой» и ООО «Сибирь Строй», с декабря 2019 по март 2021 года заключил фиктивные трудовые договоры с 312 иностранцами, незаконно легализовав их пребывание в России.

Напомним, согласно действующему законодательству, срок пребывания в России иностранных граждан может быть продлен на срок действия трудового договора.

Кроме того, он предоставил в отделения по вопросам миграции УМВД России по Тюмени уведомления о прибытии еще 327 иностранцев, указав недостоверные адреса их проживания.

Уголовное дело направлено на рассмотрения в Калининский районный суд Тюмени.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.07.21

В Тюмени в ДТП погиб велосипедист. / В Тюмени ещё у 205 человек выявили коронавирус. / На одном из водоемов Тюмени утонул 12-летний ребенок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»