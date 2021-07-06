Еще один район Тюменской области на карантине из-за птичьего гриппа

Еще в одном районе Тюменской области с 5 июля 2021 года ввели карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Так, это касается деревни Жиряково Армизонского района. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Как сообщили в региональном оперштабе, ограничительные мероприятия введены в пределах границ деревни Жиряково Армизонского района, на территории на глубину пять километров от этого населенного пункта.

Под карантин попали территории зоны наблюдения на глубину 12 километров от границ неблагополучного пункта, включая село Прохорово и деревню Менщикова Армизонского района.

Здесь на время действия карантина будут закрыты все дороги, ведущие из неблагополучного пункта. Ситуацию будут контролировать круглосуточные контрольно-пропускные пункты, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с привлечением специалистов в области ветеринарии.

Внутри эпизоотического очага прекратят перемещение и вывоз птиц, яиц, других продуктов птицеводства. В зоне карантина также ограничат передвижение транспорта.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.07.21

В Тюмени предприниматель пытался незаконно легализовать более 600 мигрантов. / В Тюмени в ДТП погиб велосипедист. / В Тюмени ещё у 205 человек выявили коронавирус. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»