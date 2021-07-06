В Тюмени за минувшие сутки сразу 17 человек умерли от ковида

В Тюменской области за минувшие сутки еще у 206 человек, в том числе у 13 детей, был выявлен коронавирус. По сообщению регионального операштаба, за сутки зафиксировано сразу 17 летальных исходов, 172 человека – выздоровели.

Всего с начала пандемии лабораторно ковид был подтвержден у 40213 человек, выздоровело – 38402 человека.

В больницах Тюменской области находится 15 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за тяжелого течения ковида. Всего под медицинским наблюдением после перенесенной инфекции остаются 30352 человека.

190 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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