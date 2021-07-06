Полуторагодовалая девочка, выпавшая из окна в Тюмени, находится в крайне тяжелом состоянии

ЧП в Тюмени – из окна квартиры в Тюмени с высоты пятого этажа выпала девочка 1,5 лет. Ребенок находится в реанимации.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил в 11.34, бригада скорой помощи прибыла на место в 11.41. Девочку доставили в ОКБ№2, в настоящий момент она получает всю необходимую помощь в реанимации в условиях медикаментозного сна.

Диагностирована сочетанная травма: черепно-мозговая, множественные переломы, травматический шок. Состояние оценивается как крайне тяжелое.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 июля, в первой половине дня. Ребенок выпал с балкона пятого этажа. Инцидент произошел в доме №81 по улице 30 лет Победы. Правоохранительные органы по факту инцидента проводят проверку.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 06.07.21

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