Семья из Югры разбилась в ДТП из-за вышедшего на дорогу лося

Семья из Югры погибла в ночь на 7 июня в ДТП в Уватском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Трагедия произошла на 379-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в 0 часов 14 минут.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant, в котором семья из Ханты-Мансийска ехала на юг, попытался избежать столкновения с вышедшим на трассу лосем. Автомобиль зацепил обочину и его выбросило на встречную полосу, где двигался большегруз МАЗ. Фура отбросила легковой автомобиль в кювет.

Погибли 44-летний водитель Mitsubishi, его жена и семилетний сын. Еще один ребенок, мальчик одиннадцати лет, госпитализирован.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности.

Тюмень, Александр Непомнящий

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