В Тюмени сгорел рейсовый автобус

ЧП в Тюмени: на улице Закалужской загорелся автобус. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было.

Вызов поступил в 11 часов 58 минут. «На момент прибытия первых пожарных подразделений был полностью охвачен огнем. В настоящее время пожар локализован. Ведутся работы по проливке», – сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

На месте пожара работали две единицы техники, семь человек личного состава.

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