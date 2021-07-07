В Тюмени, за сутки зафиксировали 210 случаев COVID-19 , каждый 10 – ребенок

В Тюменской области за минувшие сутки еще у 210 человек, в том числе у 25 детей, был выявлен коронавирус. По сообщению регионального операштаба, за сутки зафиксировано 4 летальных исхода, 169 человек – выздоровели.

Всего с начала пандемии лабораторно ковид был подтвержден у 40423 человека, выздоровело – 38571 человек.

В больницах Тюменской области находится 20 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ из-за тяжелого течения ковида. Всего под медицинским наблюдением после перенесенной инфекции остаются 33052 человека.

190 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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