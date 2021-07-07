Захвативший утром отделение Сбербанка в Тюмени состоит на учете в психоневрологическом диспансере

Мужчине, который сегодня утром захватил отделение Сбербанка в Тюмени, предстоит медико-психологическая экспертиза. Пока с ним работают силовики.

Напомним, 7 июля в районе 9 утра в отделение Сбербанка в районе Червишевского тракта зашел мужчина с сумкой. Он сообщил, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства в размере 15 миллионов. Выяснилось, что вместе с захватившим офис мужчиной находятся два сотрудника банка.

В 9 часов 30 минут участок дороги у отделения Сбербанка на перекрестке улиц Молодежная, Пархоменко и Червишевский тракт оцепили силовики. По сообщению очевидцев, у мужчины был рюкзак с торчащими из него проводами. Поэтому, правоохранители приняли решение эвакуировать жителей из расположенных рядом зданий, а зону оцепления расширили.

К тому моменту инкассаторы доставили требуемые злоумышленником деньги. Именно в момент пересчета купюр его и задержали силовики. Взрывное устройство у мужчины не обнаружено, вместо него в рюкзаке оказался муляж. При установлении личности также выяснилось, что захватчик состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Тюмень, Александр Непомнящий

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