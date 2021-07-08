Обвиняемого в захвате заложников в тюменском банке отправили в СИЗО на два месяца

Калининский районный суд города Тюмени на два месяца отправил в СИЗО 32-летнего Александра Греченко, который накануне, 7 июля, захватил в заложники сотрудников банка в Тюмени.

Напомним, ЧП произошло на улице Червишевский Тракт, 19. Молодой мужчина зашел в отделение Сбербанка с подозрительной сумкой, взял троих людей в заложники и потребовал 15 миллионов рублей. Через несколько часов его задержала полиция.

Позднее выяснилось, что тюменец, захвативший банк, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Расследование всех обстоятельств дела продолжается.

Тюмень, Александр Непомнящий

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