Число заболевших коронавирусом в Тюменской области за сутки увеличилось на 214 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 8 июля 2021 года увеличилось на 214 человек, 13 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 40 637 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки снова зафиксирован высокий уровень летальности. От коронавируса скончалось сразу 15 человек. Уровень летальности на сегодня составляет 1.81%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За прошедшие сутки выздоровели 172 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 38743 жителя Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится уже 35311 человек, недавно перенесших коронавирус.

В больницах Тюменской области 17 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.

190 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.07.21

Житель Югры ругался и дебоширил на борту самолета. / Обвиняемого в захвате заложников в тюменском банке отправили в СИЗО на два месяца. / Ребенка, осиротевшего в результате ДТП под Уватом, забирают в Ханты-Мансийск на лечение. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»