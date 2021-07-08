Число заболевших коронавирусом в Тюменской области за сутки увеличилось на 214 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 8 июля 2021 года увеличилось на 214 человек, 13 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 40 637 человек.
Как сообщает оперштаб, за сутки снова зафиксирован высокий уровень летальности. От коронавируса скончалось сразу 15 человек. Уровень летальности на сегодня составляет 1.81%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
За прошедшие сутки выздоровели 172 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 38743 жителя Тюменской области.
При этом, под наблюдением медиков находится уже 35311 человек, недавно перенесших коронавирус.
В больницах Тюменской области 17 жителям региона необходима поддержка ИВЛ.
190 человек находится на перевахтовке.
Тюмень, Александр Непомнящий
Тюмень. Другие новости 08.07.21
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