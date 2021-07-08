В Тюмени два ТЦ проверяли на наличие взрывчатки

Сегодня в Тюмени эвакуировали крупный ТЦ «Кристалл». Поводом прослужило сообщение о некоем бесхозном предмете. Как рассказали в пресс-службе тюменской Росгвардии, помещения торгового центра были обследованы, ничего опасного не было найдено.

Параллельно взрывотехники также проверили ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Оттуда также поступило сообщение о мозможном минировании.

Отметим, что двумя днями ранее, 6 июля, в Тюмени также происходила массовая эвакуация из торговых центров. Тогда были проверены ТРЦ «Гудвин», «Премьер», «Сити Молл», «Галерея Вояж», «Магеллан», «Солнечный», «Колумб»,«Кристалл» и «Па-На-Ма».

Тюмень, Александр Непомнящий

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