Александр Моор предложил наградить сотрудниц захваченного банка

Смелый поступок сотрудниц одного из тюменских банков Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой достоин знака отличия Тюменской области «За мужественный поступок». Такое мнение высказал на своих официальных страницах в соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Речь идет об отделении банка, где 7 июля случилось ЧП – в офис пришел молодой человек и потребовал деньги. Он заявил, что у него бомба.

«Никто тогда не знал, что в рюкзаке муляж. Опасность была реальной. Первое, что требовалось – вывести из помещения людей, что и сделали менеджер Наталья Белоногова и руководитель офиса Ксения Чернецева. Девушки, сохраняя спокойствие, вызвали полицию, на протяжении часа говорили со злоумышленником и убедили выйти с деньгами на улицу. Где его и обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Отвага девушек восхищает», – написал Александр Моор.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 08.07.21

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