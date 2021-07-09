В Тобольске следователи устанавливают причины гибели ребенка на воде. Трагедия случилась накануне, 8 июля – во время купания в реке Иртыш, протекающей на территории города, 14-летний мальчик резко скрылся под водой. 9 июля, в результате поисковых мероприятий, тело несовершеннолетнего было обнаружено и извлечено из воды.

Следственный комитет по Тюменской области проводит проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тобольск, Александр Непомнящий

Тобольск. Другие новости 08.07.21

Александр Моор предложил наградить сотрудниц захваченного банка. / В Тюмени два ТЦ проверяли на наличие взрывчатки. / Число заболевших коронавирусом в Тюменской области за сутки увеличилось на 214 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»