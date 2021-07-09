В Тюменской области задержали водителя, насмерть сбившего пешехода на трассе

Автомобилиста, сбившего насмерть пешехода ночью 8 июля на 97-м километре дороги Армизонское-Емуртла-Упорово, нашли, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Тело погибшего 27-летнего мужчины было обнаружено около часа ночи. Погибшим оказался житель села Бызово Упоровского района. Водитель с места трагедии уехал.

Машину сотрудники ГИБДД искали в близлежащих населенных пунктах и по камерам видеонаблюдения. Все подходящие автомобили эксперт осматривал на СТО, устанавливая причастность к ДТП.

«Газель» с белой термобудкой, подходящую по описанию, обнаружили в селе Слободчиково Упоровского района. На машине был поврежден бампер, на днище остались следы бурого цвета. «55-летний муж собственницы автомобиля подтвердил, что выезжал ночью в Тюмень, на данном участке дороге, где произошло ДТП. Ему показалось, что он наехал на мешок с мусором, не останавливаясь, он поехал дальше. Автомобилист доставлен в отдел полиции, проводятся следственно-оперативные действия», – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Тюмень, Александр Непомнящий

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