В Тюменской области еще одна территория попала в зону карантина из-за птичьего гриппа

В Тюменской области еще одна территория попала в карантин из-за птичьего гриппа. На этот раз речь идет об озере Тундрово в Бердюжском районе. Там в заказнике произошла массовая гибель пеликанов. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

Ограничения введены с 8 июля в границах эпизоотического очага и неблагополучного пункта озера Тундрово, угрожаемой зоны, включая село Нестерово и деревню Одышка Бердюжского района. Зона наблюдения установлена на глубину 11 км от границ пункта, включая село Окунево Бердюжского района и населенные пункты Грачи и Дальнетравное Казанского района.

На период карантина будут закрыты все дороги, ведущие из неблагополучного пункта, выставлены круглосуточные КПП, оборудованы дезбарьеры. Запрещено перемещать птиц внутри эпизоотического очага и вывозить из него птиц, яйца и другие продукты птицеводства. В СМи сооается о том6 что в частных хоязйствах птица будет изыматься и уничтожаться.

Постановление о карантине размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, на сегодня карантин по птичьему гриппу действует на 15 территориях Армизонского района.

Тюмень, Александр Непомнящий

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