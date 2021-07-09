Число заболевших коронавирусом в Тюменской области за сутки увеличилось на 218 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 9 июля 2021 года увеличилось на 218 человек, 26 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 40 855 человек.

От коронавируса за минувшие сутки скончалось 10 человек.

По данным оперативного штаба, в последние 24 часа больничные по коронавирусу закрыл 171 человек, с начала пандемии – 38914 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 37813 человек, переболевших ковидом за последние месяцы.

В больницах Тюменской области на аппаратах ИВЛ находится 12 человек.

190 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 09.07.21

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