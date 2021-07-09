В тюменские леса запретили ходить до конца июля

Из-за жары и риска возникновения пожаров в лесах Тюменской области продлен особый противопожарный режим. По обновленным данным, он будет действовать в регионе до конца июля. Соответствующее постановление подписал Александр Моор.

«Гражданам за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, запрещено посещать лесные массивы, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или пребывающих в лесах с целью любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках», – говорится в постановлении.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 09.07.21

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