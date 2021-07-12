«Черного лесоруба» в ХМАО суд обязал выплатить 830 тысяч рублей

Вагайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Куларово Вагайского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье УК «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»

По данным следствия, мужчина с июня по июль 2019 года, незаконно вырубил более 380 берез и осин в Вагайском сельском участковом лесничестве. В свою очередь, наемные рабочие, которых нанял предприниматель, о том что вырубка незаконна, не знали. Общий размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 830 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и взыскал с него всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, лишил его специального права заниматься деятельностью по заготовке древесины на срок 2 года.

В целях полного возмещения ущерба сохранен арест, наложенный на квартиру и телефон мужчины.

Тюмень, Александр Непомнящий

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