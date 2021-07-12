В экопарке «Затюменский» женщина с детьми на электробайке влетела в столб

В экопарке «Затюменский», накануне, 11 июля, 44-летняя водитель не справилась с управлением и на электробайке въехала в опору освещения. В результате аварии травмированы три человека. Мама и одна из девочек находятся в больнице

«Сама водитель госпитализирована с различными повреждениями. Также пострадали две шестилетние девочки, которых женщина катала по парку. Одна из девочек находится в больнице, второй оказана необходимая помощь», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выяснилось, что электробайк она взяла напрокат. Почему женщина не справилась с управлением, пока неизвестно. Все участники ДТП были в защитных шлемах.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 12.07.21

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