В Тюменской области выявили еще 238 случаев заражения COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 12 июля увеличилось на 238 человек, 25 из зараженных – дети. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболело 41562 человека. За сутки от коронавируса скончались 5 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 168 пациентов, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечились 39415 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 44998 человек. Из общего количества заболевших, 18 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 190 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

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