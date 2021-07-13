В Тюменской области водитель «Хонды» не заметил стоящий на обочине большегруз: пострадали 4 человека (ФОТО)

Накануне 4 человека пострадали в ДТП на 120-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, в Ярковском районе Тюменской области.

Автомобиль «Хонда Элемент» врезался в стоящий на обочине большегруз «КамАЗ», после этого иномарку отбросило в кювет. В аварии пострадал 61-летний пассажир «Хонды», мужчина госпитализирован. Ушибы получили две девочки-пассажирки 12 и 15 лет, а также их мама, эти пострадавшие не госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Предварительно, «Хонда» в которой находилась семья из Нижневартовска, ехала из Башкирии домой, в Югру. По дороге водитель «засмотрелся», не заметил вовремя грузовик на обочине федеральной трассы и не успел среагировать. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Александр Непомнящий

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