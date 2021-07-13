Тюменка разбила чужой автомобиль, укусила автоинспектора и отказалась от прохождения освидетельствования на алкоголь

В Тюмени женщина разбила чжой автомобиль и укусила инспектора ДПС. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области, инцидент случился накануне вечером. Во дворе дома по улице Газовиков женщина-водитель на «Черри» разбила чужой автомобиль «БМВ». На место незамедлительно прибыл наряд полка ДПС ГИБДД. Свидетели происшествия указали на женщину, стоящую у магазина, как на водителя, совершившего ДТП.

Однако дама не спешила сознаваться в аварии, утверждая, что она не при чем, при этом она использовала нецензурные выражения. Кроме того, женщина пыталась спрятаться от патруля в торговой точке, не желая возвращаться на место ДТП. Автоинспекторы предупредили гражданку о применении физической силы. В ходе перепалки она до крови укусила полицейского за руку. Пострадал и стажер наряда, который снимал весь процесс на мобильный телефон. Муж виновницы ДТП ударил его в спину. Обоих участников инцидента пришлось обездвижить с помощью наручников.

На водителя «Черри» составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования, а также за управление транспортом лицом, не имеющим при себе документов. Все материалы будут направлены в Следственный комитет для правовой оценки.

По информации ГИБДД, три года назад женщина уже привлекалась к ответственности за оставление места ДТП, тогда суд лишил ее права управления транспортом на 12 месяцев, водительское удостоверение тюменка с тех пор так и не получила.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.07.21

В Тюменской области водитель «Хонды» не заметил стоящий на обочине большегруз: пострадали 4 человека (ФОТО). / Волонтеры прекратили «живые» поиски пропавшей в Тюмени Насти Муравьевой. / В Тюменской области выявили еще 238 случаев заражения COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»