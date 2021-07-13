В Тюменской области выявили еще 239 случаев заражения COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 13 июля 2021 года увеличилось еще на 239 человек, 25 из зараженных – дети. Как сооющает региональный оперштаб, всего с начала пандемии COVID-19в Тюменской области заболели 41801 человек. Статистика летальности за сутки выросла еще на 9 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 171 человек, с начала пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, излечились 39 586 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 47374 человека, которые перенесли коронавирус в последние недели. В больница Тюменской области находится на данный момент 17 человек на аппаратах ИВЛ.

190 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.07.21

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