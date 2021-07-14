За сутки от коронавируса в Тюменской области умерло 26 человек

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки короновирус выявлен у 243 жителей Тюменской области, из них 28 детей. Поддержка аппаратов ИВЛ требуется 17 тюменцам. 49808 человек остаются под медицинским наблюдением, 190 человек находятся на перевахтовке.

За минувшие сутки от ковида умерли 26 человек. Общее число умерших от коронавиурса с начала пандемии – 783 человека. Также оперштаб сообщил, что 172 человека выздоровели. За весь период пандемии переболели и выздоровели в общей сложности 39758 жителей Тюменской области.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 13.07.21

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