Тюменские следователи завели уголовное дело на депутата, которого подозревают в наезде на инспектора ДПС

В Тюменской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Тобольской гордумы шестого созыва. Он обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти. По данным СМИ, речь может идти о Сергее Вакарине.

Накануне, 13 июля, на 8 километре автодороги Тобольск – Байгара наряд ДПС остановил автомобиль Mercedes. Его водитель нарушил правила – пересекая линию разметки, он неоднократно выезжал на встречную полосу в районе действия знака «Обгон запрещен». Также автомобилист пытался скрыться от полицейских.

Подозреваемый не подчинился законным требованиям инспектора ДПС и не вышел из машины. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение. Инспектор ДПС попытался его остановить, и в результате получил травмы – по одним данным6 у него оказалась сломана рука, по другим – имели место ушибы руки и головы. Водитель скрылся с места происшествия.

В настоящее время инспектору ДПС оказана медицинская помощь.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Тобольск, Александр Непомнящий

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