В частной больнице в Тюмени выявлен очаг ковида

В Тюмени в чатном медицинском учреждении «Нефросовет» выявлен очаг ковида. Как сообщает «Коммерсант-Урал», инфекция лабораторно подтверждена у 28 сотрудников.

В данный момент на контроле тюменского управления Роспотребнадзора также остаются четыре очага коронавируса. Ранее COVID-19 подтвердился у шести сотрудников Арбитражного суда Тюменской области и у 30 сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток». В общежитии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) коронавирус диагностировали у 15 человек, в ООО «Газпром недра» – у 15.

С начала пандемии COVID-19 в Тюменской области заразился 41 801 человек. Более 39,3 тыс. пациентов выздоровели, 783 больных скончались.

Тюмень, Елена Васильева

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