В Тюмени водитель «Газели» сдавал задом и наехал на девушку с коляской

Резонансное ДТП произошло в одном из дворов по улице Обдорская в Тюмени. Водитель автофургона «Газель»: сдавая задним ходом, наехал на молодую женщину, которая в этот момент шла по дорожке с коляской. В коляске были дети. Очевидцы, при этом, отмечают, что автомобиль двигался с достаточно большой скоростью.

Пострадавшей в ДТП 31-летней маме госпитализация не понадобилась, врачи скорой помощи оказали ей помощь на месте происшествия, у нее были диагностированы ушибы. А вот детей доставили в стационар. У одного из них – тяжелая травма кисти. У второго также диагностированы повреждения, оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокурору города Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 14.07.21

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