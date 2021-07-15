В Тюмени отчим приставал к падчерице и снимал ее на скрытую камеру в душе

В Тюмени мужчину осудили за то, что он скрытно снимал свою падчерицу, которая принимала душ.
Как сообщает пресс-служба Тюменского областного суда, 33 –летний уроженец Джамбульской области Казахстана поселился в Тюмени, устроился водителем и взял в жены женщину с ребенком. В совместном браке у них родился сын. Но похотливый мужчина стал приставать к 12-летней падчерице. Девочка стеснялась рассказывать матери о приставаниях отчима и даже пыталась сопротивляться. Однажды она ударила его деревянной скалой.
После этого извращенец установил скрытую камеру в ванной для наблюдения за водными процедурами девочки. После очередных действий сексуального характера она рассказала обо всем своей бабушке, которая и обратилась на телефонную линию жертв сексуальных домогательств. Педофила задержали и возбудили уголовное дело.
Калининский суд Тюмени приговорил 33-летнего педофила к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд взыскал с осужденного 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Тюмень, Александр Никифоров
Тюмень. Другие новости 15.07.21
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