Тюменец хранил в своем гараже контрафактный табак на 2,5 млн рублей

Житель Тюмени пойдет под суд за контрафактный табак.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя столицы Тюменской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что мужчина в период с июня по сентябрь 2020 года приобрел с целью хранения и дальнейшего сбыта более 103,9 тыс. упаковок немаркированных табачных изделий на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Контрафактная продукция была изъята правоохранительными органами 30 сентября 2020 года в гараже и в трех автомобилях в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюмень, Александр Никифоров

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