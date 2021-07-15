Тюменцев предупредили о сильных дождях и ветре

В Тюменской области сегодня, 15 июля, действует штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», днем в четверг ожидаются сильные дожди и северный, северо-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 18 м/с.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Тюмень, Александр Никифоров

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