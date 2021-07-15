В Тюменской области выявили еще 245 случаев заражения COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 15 июля 2021 года увеличилось на 245 человек, 21 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заболело 42289 человек. За сутки от коронавируса скончалось еще 6 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 172 человека, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 39930 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 52262 человека, переболевших ковидом за последние недели. В больницах Тюменской области находится 24 тяжелых ковидных больных – все они на аппаратах ИВЛ.

190 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 15.07.21

Тюменке удалили 32 доброкачественных опухоли. / Депутат Тобольской думы задержан по подозрению в наезде на гаишника. / Тюменцев предупредили о сильных дождях и ветре. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»