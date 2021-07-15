Тюменец нашел на даче мину

Тюменец на своей даче нашел мину.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области, неразорвавшийся снаряд был обнаружен мужчиной в ходе земляных работ. Прибывшие на место специалисты группы разминирования Росгвардии обследовали подозрительную находку и определили, что это 82мм миномётная мина с взрывателем и следами сильной коррозии, представляющая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

С соблюдением необходимых мер безопасности сапёры ОМОН транспортировали снаряд на полигон и уничтожили его накладным зарядом.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 15.07.21

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