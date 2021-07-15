Губернатор Тюменской области в соцсетях дал совет депутату Вакарину, который сбил гаишника

Губернатор Тюменской области высказался в соцсетях по факту поведения депутата Тобольской городской Думы Сергея Вакарина. Напомним, последний, 13 февраля, после его остановки сотрудниками ДПС попытался скрыться. В результате пострадал один из полицейских наряда.

На следующий день после инцидента депутата «отчислили» из политической фракции. Тем не менее, депутатский статус никуда не делся. В связи с этим Александр Моор в соцсетях написал: «Сергей Вакарин по-прежнему остается муниципальным депутатом. Да, его выбрали горожане. И уже дело чести самого человека принять решение как поступить с высоким доверием земляков. Думаю, уважая своих избирателей, правильно будет подать в отставку».

По последним данным Сергей Вакарин задержан. Сейчас правоохранительными органами ведется следствие по факту инцидента.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 15.07.21

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