Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Тюменью

ДТП с летальным исходом произошло накануне в Тюменской области. На 192-м километре автодороги Курган-Тюмень в районе 17 часов водитель «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», от удара «Фольксваген» отбросило на дорожный знак.

В аварии погибли двое пассажиров автомобиля «Фольксваген», 53-летняя женщина, у которой 18 июля должен был быть день рождения, и 55-летний мужчина, оба жители Кургана. В «Фольксвагене» ехали муж, жена и брат мужа, его семейная пара забирала из Тюмени, после работы на вахте.

34-летний водитель второй иномарки получил ранения. По информации ГИБДД, за рулем «Шевроле» был житель деревни Кукушки Исетского района Тюменской области. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 0,68 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Тюмень, Александр Непомнящий

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