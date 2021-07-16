В Тюмени водитель колесного экскаватора сбил женщину, не заметив ее на пешеходном переходе

16 июля около 08.00 в Тюмени водитель экскаватора на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Водитель уехал с места ДТП. 32-летняя тюменка получила тяжелые повреждения, она была доставлена в больницу.

Автоинспекторы выяснили, что на пешехода наехал экскаватор, его обнаружили недалеко от места происшествия во дворе дома. По предварительным данным, экскаватор ехал с опущенным ковшом, а женщина во время перехода разговаривала по мобильному телефону. 51-летний тракторист пояснил, что не заметил человека на переходе.

Сотрудники ГИБДД провели освидетельствования тракториста на алкогольное опьянение, он оказался трезв, ранее за грубые нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Июль, Александр Непомнящий

Тюмень, Июль. Другие новости 16.07.21

Пьяный водитель спровоцировал спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Тюменью. / Губернатор Тюменской области в соцсетях дал совет депутату Вакарину, который сбил гаишника. / Тюменец нашел на даче мину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»