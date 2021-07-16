В Тюмени на женщину, торговавшую поддельными сертификатами о вакцинации, завели уголовное дело

В Тюмени полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, продавшей поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Операция силовиков прошла 13 июля. Официально безработная 26-летняя тюменка, находясь в подъезде своего дома, продала поддельную справку за две тысячи рублей.

В ходе обыска в квартире подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли десять оформленных справок о вакцинации, а также 12 поддельных справок об отрицательных тестах на коронавирус. Кроме этого, было изъято более ста поддельных медицинских книжек, бланков, справок различных медицинских учреждений Тюменской области, а также печати, штампы и голограммы разных ведомств здравоохранения.

Помимо этого в квартире подозреваемой нашли технику, которая использовалась для изготовления поддельных документов, а также банковские карты и 200 тысяч рублей.

Сейчас идет поиск граждан, которые приобрели у подозреваемой заведомо подложные документы.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 7 Тюмени в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков». Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемая находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.

Тюмень, Александр Непомнящий

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