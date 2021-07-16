В Тюмени и Тюменской области продлен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 12 сентября 2021 года. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства. Документ уже подписан губернатором Тюменской области Александром Моором. «Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», – подчеркнул глава региона.

Тюмень, Александр Непомнящий

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