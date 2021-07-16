В Тюменской области количество смертей от COVID-19 за сутки снова превысило 20 случаев

Число заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 16 июля 2021 года увеличилось на 249 человек, 23 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 42538 человек. За сутки от коронавируса скончались 22 человека.

За прошедшие сутки выздоровели 169 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 40099 жителей Тюменской области.

При этом, под наблюдением медиков находится 53926 человек. Из общего количества заболевших 22 жителям региона необходима поддержка ИВЛ. 190 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.07.21

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