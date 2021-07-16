В Тюменской области оба этапа вакцинации прошло 405 тысяч человек

По данным на 15 июля, в регионе привито от COVID-19 405 тысяч или 35% взрослого населения региона, сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Также усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе в рамках совместных проверок с департаментом потребительского рынка и полицией. С начала месяца в регионе проверено 160 объектов, в 40 из них выявлены нарушения. Составлено 47 протоколов, в том числе 13 направлены в суд на приостановление деятельности, работа 8 объектов приостановлена до устранения всех выявленных нарушений.

С 13 июля постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 запрещено проведение мероприятий с количеством участников более 500 человек. Запрет не распространяется на массовые мероприятия в организациях культуры и образования.

Тюмень, Александр Непомнящий

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