ДТП в парке отдыха: ошибка в управлении электробайком привела к аварии, где пострадала целая семья

В Тюмени накануне произошло ДТП в парке отдыха Гилевская роща. Семья на электробайке сорвалась с обрыва. Тюменчане арендовали электробайк, катались между мангальной и пешеходной зоной. Отец, находившийся за рулем, не справился с управлением средства индивидуальной мобильности, вследствие чего электробайк опрокинулся с обрыва.

В ДТП пострадали 4 человека – отец, мать и две девочки 9-ти и 5-ти лет. По предварительны данным, у младшего ребенка диагностированы тяжелые повреждения. Обстоятельства ДТП проясняются дополнительно.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 16.07.21

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