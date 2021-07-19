В Тюмени нашли опасную гранату времен Первой мировой войны

В Тюмени в Исетском районе жители нашли ржавую гранату. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН идентифицировали боеприпас. Это оказалась британская

боевая осколочная граната Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу для населения. Взрывотехниками ОМОН находка была уничтожена с соблюдением необходимых мер безопасности.

Тюмень, Александр Никифоров

Тюмень. Другие новости 19.07.21

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