В тюменской Туре утонул мужчина

В реке Тура в Тюмени утонул мужчина. По предварительным данным, трагедия случилась 18 июля. Мужчина купался в компании друзей. В какой-то момент он отплыл от берега и пропал из вида.

В пресс-службе Тюменская областной службы экстренного реагирования сообщили, что водолазы оперативно нашли тело мужчины 1985 года рождения и извлекли его из воды.

В настоящее время по данному факту следственными органами СКР проводится проверка. При осмотре тела каких либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

В рамках проверочных мероприятий опрашиваются очевидцы случившегося, знакомые погибшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Александр Непомнящий

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