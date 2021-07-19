В Тюменской области COVID-19 за сутки выявили у 258 человек

Количество заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области на 19 июля 2021 года увеличилось на 258 человек, 25 из зараженных – дети. Таким образом, всего с начала пандемии COVID-19 заболело 43 304 человек. Кроме того, за минувшие сутки увеличилась статистика летальности от ковида – в нее попали еще 16 человек.

За прошедшие сутки выздоровели 169 человек, с начала пандемии от коронавируса по данным оперштаба излечилось 40599 жителей Тюменской области, отмечает региональный оперштаб.

При этом, под наблюдением медиков находится 59 537 человек, которые перенести ковид в последние недели. В больницах Тюменской области находится 20 человек на апррататах ИВЛ.

249 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Александр Непомнящий

Тюмень. Другие новости 19.07.21

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